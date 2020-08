FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Beiersdorf nach Zahlen von 99 auf 97 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Thomas Maul rechnet mit einer Erholung in der zweiten Jahreshälfte, wie er in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb. Die Covid-19-Krise habe nicht nur die Luxushautpflege-Marke La Prairie stark belastet, sondern auch die Kernmarke Nivea. Bezüglich des Ausmaßes einer Erholung im Hautpflegegeschäft sehe er hohe Unsicherheiten. Mittelfristig sollte sich das Strategieprogramm Care+ positiv auf die Consumer-Aktivitäten auswirken. Die Klebstoffsparte Tesa bleibe sehr gut im Markt positioniert./ck/tih