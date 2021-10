FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Beiersdorf nach der Rückkehr in den Dax von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, den fairen Wert der Aktie aber von 106 auf 104 Euro gesenkt. Der Kursrückgang in den vergangenen Monaten sei überzogen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Risiken seien mehr als eingepreist./ajx/he