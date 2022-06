FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Beiersdorf anlässlich der Rückkehr in den deutschen Leitindex Dax

auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 111 Euro belassen. Analyst Thomas Maul verspricht sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie von dem Konsumgüterkonzern ein starkes zweites Quartal. Die Modernisierung und

Globalisierung der Kernmarke Nivea, ein besseres Innovationsmanagement und die globale Expansion mit strategischen Hautpflegekategorien versprächen in den nächsten Jahren ein Wachstum über dem Marktdurchschnitt./tih/edh