NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Beiersdorf nach August-Daten für den Online-Umsatz der europäischen Konsumgüterhersteller in China auf "Outperform" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Dieser sei für die meisten der von ihm beobachteten Konzerne, so auch für Beiersdorf, gesunken, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie./ajx/la