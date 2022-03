FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat BMW nach einer Roadshow im Kielwasser der Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Die Nachfrage nach den Produkten des Autobauers sei offenbar sogar in den osteuropäischen EU-Mitgliedsländern unverändert hoch, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/tih