FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW nach der Präsentation des BMW i7 auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Er sei nicht ganz so begeistert wie bei der Vorstellung des Mercedes EQS vor zwei Jahren, sei aber dennoch überzeugt vom Konzept des i7, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/edh