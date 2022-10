FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag von Rolls Royce habe die günstigen Bewertungen der Autohersteller erneut unterstrichen, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mercedes biete zwar mehr Chancen, aber auch BMW sei von der Bewertung her interessant./mf/stk