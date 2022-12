FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Kurzfristig dürfte der Autobauer von der anhaltend starken Dynamik in den USA, von den Chancen der gelockerten Corona-Maßnahmen in China sowie von einem anständigen europäischen Markt mit hohen Auftragsbeständen profitieren, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ck