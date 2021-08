FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BMW nach Zahlen zum zweiten Quartal von 110 auf 102 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Autobauer habe gut abgeschnitten, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die bestätigte Margenprognose für den Bereich Automobile erscheine sehr konservativ. Die Münchener sollten in den kommenden Quartalen neben der allgemeinen Markterholung auch von ihrer Fokussierung auf das Premium-Segment sowie von der frühzeitigen Positionierung beim Thema E-Mobilität profitieren./la/he