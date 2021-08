FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die BMW-Aktie von 102 auf 97 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Lieferkettenprobleme belasteten den Autobauer in diesem Jahr, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/gl