NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Aktienmarktstory von BMW sei bislang nicht genügend gewürdigt worden, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Dienstag vorliegenden Studie.