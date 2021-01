NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Angesichts der aktuellen Marktkapitalisierung von 45 Milliarden Euro, einer Nettoliquidität von 16 Milliarden Euro und dem Buchwert der Finanzdienstleistungssparte von 15 Milliarden Euro signalisiere der Unternehmenswert des BMW-Autogeschäfts, dass der Autokonzern in drei bis vier Jahren bei oder unter Null bewertet wird, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies jedoch unter der Voraussetzung, dass den Münchenern jährlich zwischen 3 und 5 Milliarden Euro an Liquidität zufließen./edh/tih