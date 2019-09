ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für BMW nach einer Präsentationsveranstaltung mit dem Finanzchef und mit der Treasury-Leiterin auf "Outperform" belassen. Das Kursziel für die Aktien des Autobauers beträgt weiterhin 90 Euro. Analyst Daniel Schwarz hielt in einer am Montag vorliegenden Studie an seiner positiven Einschätzung der Papiere fest. Angesichts neuer Modelle und eines besseren Produkt-Mixes dürften sich die Margen schrittweise erholen./la/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2019 / 06:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



