NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) der Automobilsparte habe die Markterwartung bei weitem verfehlt, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der frei verfügbare Barmittelzufluss aber habe sich insgesamt solide entwickelt und das Geschäft mit Elektroautos gewinne an Dynamik./la/he