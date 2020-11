NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Analyst Tom Narayan lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie das Vorhaben des Autobauers, eine flexible Produktionsplattform für Elektrofahrzeuge zu entwickeln. Er habe schon immer argumentiert, dass die Nachfrage nach diesem Antriebstyp rascher in Gang kommt als vom Markt antizipiert./bek/tih