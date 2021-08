NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen von 98 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Prognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) und den Gewinn je Aktie des Autobauers. Dies reflektiere vor allen die hohe Profitabilität im zweiten Jahresviertel./la/he