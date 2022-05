NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Er lobe die Vorgehensweise des Autobauers bei Kapitalrückzahlungen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe sich der Renditeabstand zu Mercedes-Benz verringert. Schließlich schätzt der Experte in dem aktuellen Inflationsumfeld generell Premiumhersteller./la/men