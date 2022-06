ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas angesichts der Übernahmespekulationen um ABN Amro auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Ein solcher Deal könnte den Gewinn je Aktie der Franzosen um bis zu 23 Prozent steigern, schrieb Analyst Mate Nemes in einer am Montag vorliegenden Studie. BNP würde zudem in den Niederlanden dadurch deutlich Tritt fassen, aber auch das Privatkundengeschäft und die ESG-Agenda stärken können. Aktienrückkäufe könnten aber womöglich gestrichen werden./ajx/ck