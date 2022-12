ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Mit der Zinswende nahe an ihrem Höhepunkt setzt Analyst Jason Napier in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick in der Bankenbranche vor allem auf Finanzinstitute mit breit aufgestellter Bilanz. Er setzte BNP, Swedbank und Unicredit auf seine "Top Pick Liste" neben Deutsche Bank, ING, Julius Bär und Lloyds. Papiere von Caixa, Societe Generale und Standard Chartered strich er dafür./ag/ck