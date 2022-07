NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die französische Großbank habe mit ihren Quartalszahlen die Erwartungen durch die Bank weg übertroffen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die harte Kernkapitalquote (CET1) habe zwar unter den Schätzungen gelegen, doch der BancWest-Deal dürfte die Quote stärken und zudem seien die Kapitalausschüttungspläne für 2022 bestätigt worden./ck/ajx