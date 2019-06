ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Brenntag auf "Buy" mit einem Kursziel von 52,50 Euro belassen. Presseberichte über Lieferungen waffenfähiger Chemikalien nach Syrien bezögen sich auf das Jahr 2014 und hätten bereits Ermittlungen Schweizer Behörden nach sich gezogen, schrieb Analyst Rory McKenzie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nun aber schienen auch die deutschen Behörden ein Auge darauf zu werfen. Der Experte glaubt nicht, dass Brenntag dafürr bereits Rückstellungen gebildet hat./ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2019 / 09:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.