ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Brenntag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die vom Chemikalienhändler angekündigten Einsparungen durch Standortschließungen und Stellenkürzungen fielen wohl höher als erwartet aus, schrieb Analyst Rory McKenzie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Weitere Details erwarte er von der Kapitalmarktveranstaltung am 4. November./gl/bek