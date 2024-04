DZ BANK

Carl Zeiss Meditec Kaufen

12:01 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Carl Zeiss Meditec von 115 auf 118 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Lagerüberhänge in China dürften weitestgehend abgebaut sein und die dortigen Bieterverfahren nach Plan verlaufen, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen der hohen Zinsen dürften die Geschäfte des Medizintechnikkonzerns in den USA auf kurze Sicht noch beeinträchtigt werden. Insgesamt erwartet der Experte zwar eine leichte Verbesserung im zweiten Quartal gegenüber dem ersten. Er glaubt aber trotzdem, dass die Jahresprognose für 2024 wegen der erforderlichen starken Erholung im zweiten Halbjahr risikobehaftet ist./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2024 / 10:47 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2024 / 10:56 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec