DAX stabil -- Asien unentschlossen -- Gold auf Rekordhoch -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta im Fokus
Carl Zeiss Meditec Aktie

Marktkap. 2,48 Mrd. EUR

KGV 26,13
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Carl Zeiss Meditec von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 50,55 auf 31,00 Euro gekappt. Nach der Gewinnwarnung des Medizintechnikkonzerns und dem abrupten Ausscheiden von Vorstandschef Maximillian Foerst Ende Dezember rechne sie - ausgehend von den Margentiefs - nicht mehr mit einer beständigen Margenverbesserung, schrieb Susannah Ludwig in einer am Montag vorliegenden Studie. Darüber hinaus wüchsen Zweifel bei ihr, was den langfristigen Anstieg der Profitabilität durch Disziplinierung und Vermarktung betreffe. Sie stehe nun an der Seitenlinie und warte auf Anzeichen, dass sich strategische Veränderungen in erhofften langfristigen Gewinnverbesserungen niederschlügen./ck/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 02:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
28,36 €		 Abst. Kursziel*:
9,31%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
27,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,03%
Analyst Name:
Susannah Ludwig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,79 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

08:16 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
23.01.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
22.01.26 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
22.01.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Carl Zeiss Meditec auf 'Market-Perform'
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX klettert zum Handelsende
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagnachmittag mit roter Tendenz
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag mit Einbußen
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec macht am Freitagvormittag Boden gut
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX klettert schlussendlich
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Carl Zeiss Meditec AG: Q1 FY 2025/26 earnings clearly below past year - FY 2025/26 guidance will likely not be achieved
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
