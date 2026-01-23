Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 2,48 Mrd. EURKGV 26,13
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Carl Zeiss Meditec von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 50,55 auf 31,00 Euro gekappt. Nach der Gewinnwarnung des Medizintechnikkonzerns und dem abrupten Ausscheiden von Vorstandschef Maximillian Foerst Ende Dezember rechne sie - ausgehend von den Margentiefs - nicht mehr mit einer beständigen Margenverbesserung, schrieb Susannah Ludwig in einer am Montag vorliegenden Studie. Darüber hinaus wüchsen Zweifel bei ihr, was den langfristigen Anstieg der Profitabilität durch Disziplinierung und Vermarktung betreffe. Sie stehe nun an der Seitenlinie und warte auf Anzeichen, dass sich strategische Veränderungen in erhofften langfristigen Gewinnverbesserungen niederschlügen./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 02:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
28,36 €
|Abst. Kursziel*:
9,31%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
27,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,03%
|
Analyst Name:
Susannah Ludwig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,79 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
