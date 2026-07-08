DAX 25.076 +0,7%ESt50 6.275 +1,1%MSCI World 4.841 +0,6%Top 10 Crypto 8,2125 +1,8%Nas 26.038 +0,7%Bitcoin 55.168 +1,2%Euro 1,1436 +0,1%Öl 76,96 -3,2%Gold 4.127 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Bayer BAY001 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg im Blick: Dow leicht im Plus -- DAX fester -- TKMS: Haushaltsausschuss billigt Fregattenkauf -- VW berät über Sparpläne -- Intel, Palantir, BYD, NVIDIA, SpaceX, SK hynix, Micron im Fokus
Top News
Aktien von Microsoft und IBM fallen: Starbucks-KI-Tools bedrohen Softwaregeschäft Aktien von Microsoft und IBM fallen: Starbucks-KI-Tools bedrohen Softwaregeschäft
SAP-Konkurrent Salesforce-Aktie schwächelt: KeyBanc zweifelt an Agentforce-Wachstum SAP-Konkurrent Salesforce-Aktie schwächelt: KeyBanc zweifelt an Agentforce-Wachstum
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Continental Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
72,30 EUR +1,32 EUR +1,86 %
STU
finanzen.net zero
Continental jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 14,58 Mrd. EUR

Div. Rendite 3,97%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 543900

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005439004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CTTAF

JP Morgan Chase & Co.

Continental Overweight

15:41 Uhr
Continental Overweight
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
72,30 EUR 1,32 EUR 1,86%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Monatsdaten belegten eine seit Jahresbeginn schwächere Nachfrage seitens der Autohersteller sowie einen durchwachsenen Ersatzreifenmarkt, schrieb Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Die Quartalszahlen von Continental am 4. August dürften eine Marge am oberen Ende der Unternehmenszielspanne belegen. Im Fokus stehe die Unterschrift unter den bereits beschlossenen Verkauf von Contitech. Die Michelin-Zahlen am 27. Juli sollten für das erste Halbjahr negative Wechselkurseffekte sowie einen minimalen Volumenrückgang belegen./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 21:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Overweight

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
71,42 €		 Abst. Kursziel*:
9,21%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
72,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,88%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

15:41 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.07.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
06.07.26 Continental Market-Perform Bernstein Research
06.07.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Continental Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Continental AG

finanzen.net Continental-Analyse im Fokus JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Continental-Aktie mit Overweight JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Continental-Aktie mit Overweight
finanzen.net Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Donnerstagmittag ins Plus
finanzen.net Continental Aktie News: Anleger greifen bei Continental am Donnerstagvormittag zu
finanzen.net Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Nachmittag ins Minus
finanzen.net DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Minus
finanzen.net Verluste in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels schwächer
finanzen.net Milliarden-Deal perfekt: Continental verkauft ContiTech - Conti-Aktie gibt nach
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich freundlich
EQS Group EQS-Adhoc: Continental AG: Continental AG Sells ContiTech Group Sector
EQS Group EQS-Adhoc: Continental AG: Continental AG Set to Finalize Agreement to Sell ContiTech Group Sector
reNEWS Rubber hits the road for Nordex on Continental order
Zacks Is DFA Continental Small Company I (DFCSX) a Strong Mutual Fund Pick Right Now?
Zacks Noble Secures New Drilling Contract on the UK Continental Shelf
EQS Group EQS-DD: Continental AG: Philip Nelles, buy
EQS Group EQS-DD: Continental AG: Christian Koetz, buy
EQS Group EQS-DD: Continental AG: Roland Welzbacher, buy
RSS Feed
Continental AG zu myNews hinzufügen