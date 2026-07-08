Continental Aktie
Marktkap. 14,58 Mrd. EURDiv. Rendite 3,97%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Monatsdaten belegten eine seit Jahresbeginn schwächere Nachfrage seitens der Autohersteller sowie einen durchwachsenen Ersatzreifenmarkt, schrieb Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Die Quartalszahlen von Continental am 4. August dürften eine Marge am oberen Ende der Unternehmenszielspanne belegen. Im Fokus stehe die Unterschrift unter den bereits beschlossenen Verkauf von Contitech. Die Michelin-Zahlen am 27. Juli sollten für das erste Halbjahr negative Wechselkurseffekte sowie einen minimalen Volumenrückgang belegen./gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 21:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Overweight
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
71,42 €
|Abst. Kursziel*:
9,21%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
72,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,88%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
76,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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