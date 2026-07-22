Dürr Aktie
Marktkap. 1,27 Mrd. EURKGV 7,64 Div. Rendite 3,55%
WKN 556520
ISIN DE0005565204
Symbol DUERF
Dürr Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Dürr auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal hätten ein insgesamt neutrales Bild des Anlagenbauers gezeichnet, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das bereinigte operative Ergebnis sei trotz eines leichten Umsatzrückgangs im Jahresvergleich stabil geblieben. Dem stünden die angekündigte Umstrukturierung bei BBS Automation sowie weitere Abschreibungen gegenüber./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dürr AG
Zusammenfassung: Dürr Buy
|Unternehmen:
Dürr AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,14 €
|Abst. Kursziel*:
54,36%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
18,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
55,38%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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