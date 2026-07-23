Daimler Truck Aktie
Marktkap. 33,66 Mrd. EURKGV 14,57 Div. Rendite 5,09%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Daimler Truck nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Aufgrund aktualisierter Zollregelungen und des für das Segment Trucks North America erwarteten höheren Absatzes habe der Lkw-Bauer die Prognose für das operative Jahresergebnis angehoben, schrieb Jose M Asumendi in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 18:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 18:57 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Trucks
Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
43,12 €
|Abst. Kursziel*:
15,96%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
45,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,55%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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