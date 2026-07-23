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JP Morgan Chase & Co.

Daimler Truck Overweight

22.07.26
Daimler Truck Overweight
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
45,64 EUR 0,11 EUR 0,24%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Daimler Truck nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Aufgrund aktualisierter Zollregelungen und des für das Segment Trucks North America erwarteten höheren Absatzes habe der Lkw-Bauer die Prognose für das operative Jahresergebnis angehoben, schrieb Jose M Asumendi in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 18:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 18:57 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
43,12 €		 Abst. Kursziel*:
15,96%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
45,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,55%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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23.07.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
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22.07.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
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