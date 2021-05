LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Danone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der bestätigte neue Konzernchef Antoine de Saint-Affrique passe gut in diese Position, schrieb Analyst Warren Ackerman in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/ajx