NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Danone auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Die Ergebnisse der Franzosen für das erste Quartal seien recht uninteressant gewesen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im zweiten Quartal winke dem Nahrungsmittelkonzern eine Rückkehr zu Wachstum auf vergleichbarer Basis./ag/edh