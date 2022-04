ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Guillaume Delmas attestierte dem Lebensmittelkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein gutes erstes Quartal trotz einer Schwäche im Geschäft mit Milchprodukten und pflanzlichen Alternativen in Europa./tih/bek