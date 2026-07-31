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Jefferies & Company Inc.

Deutsche Beteiligungs Buy

11:31 Uhr
Deutsche Beteiligungs Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Beteiligungs AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Das Nettoanlagevermögen je Aktie der Gesellschaft sei im Vergleich zum vorherigen Halbjahr um fünf Prozent gesunken, schrieb Tom Mills in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Grund seien niedrigere Bewertungsansätze./rob/bek/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Beteiligungs AG

Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs Buy

Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,45 €		 Abst. Kursziel*:
67,83%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
67,44%
Analyst Name:
Tom Mills 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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07.05.26 Deutsche Beteiligungs Buy Baader Bank
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