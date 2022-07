FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research sieht bei den Aktien der Deutschen Telekom auch nach dem zuletzt guten Abschneiden kurzfristig noch starkes Aufwärtspotenzial. In einem "Catalyst Call" verwies Analyst Robert Grindle unter anderem auf milliardenschwere Aktienrückkäufe der Tochter T-Mobile US, die die Barmittel der Deutschen Telekom auffüllen dürften. Das wiederum werde sich positiv auf den Schuldenstand und die Ausschüttungen an die Aktionäre auswirken. Auch dürfte die Bewertung auf der Basis der freien Barmittel im kommenden Jahr stark anziehen, bislang liege diese unter der von Wettbewerbern. Die fundamentale Einstufung für die Aktien der Deutschen Telekom lautet "Buy" mit einem Kursziel von 26,50 Euro./bek/ag