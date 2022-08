FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Ein gutes zweites Quartal des Telekomanbieters habe einen etwas optimistischeren Ausblick nach sich gezogen, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte hob den Verkauf des Funkmastengeschäfts und die Aktienrückkäufe der Tochter T-Mobile US positiv hervor./bek/edh