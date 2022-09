NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 25,10 auf 25,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Bonner Telekommunikationskonzern sei eine Art "Goldesel", lobte Analyst Stan Noel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf den freien Barmittelfluss und erwartet, dass die Telekom ab 2025 genug Spielraum hat, um die Barausschüttungen an die Aktionäre zu erhöhen./ck/edh