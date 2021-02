ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen von T-Mobile US auf "Outperform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Analyst Jakob Bluestone passte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Erwartungen an den operativen Free Cashflow des deutschen Mutterkonzerns wegen niedrigerer Investitionen nach oben an./tih/he