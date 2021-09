LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 22,50 auf 23,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Aktientausch mit Softbank und der Verkauf von T-Mobile Netherlands brächten die Bonner auf einen guten Weg, den angestrebten Anteil von 50 Prozent an der US-Mobilfunktochter T-Mobile US wahrscheinlich sogar früher als geplant zu erreichen, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zum neuen Kursziel verwies er auf den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie./gl