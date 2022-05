LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 23,00 auf 23,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Telekomkonzern moderat angepasst, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei berücksichtigte der Experte vor allem die Entwicklung der US-Tochter T-Mobile US und seine aktuelle Prognose für den Euro/Dollar-Wechselkurs. In den kommenden Monaten dürfte sich der Verkauf der Funkturm-Sparte als Kurstreiber erweisen./la/jha/