LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Analyst Mathieu Robilliard rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit weiterhin soliden Trends in Deutschland und den USA./mis/tih