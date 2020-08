ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Diageo nach Halbjahreszahlen von 3000 auf 2800 Pence gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Trotz einer negativen Marktreaktion auf die Zahlen bleibe er für den Hersteller von Johnny Walker Whiskey und Gordon's Dry Gin positiv eingestellt, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Montag vorliegenden Studie. Der US-Absatzmarkt erweise sich als widerstandsfähig und Verluste von Marktanteilen dürften von vorübergehender Natur sein. Diageo scheine in den vergangenen zwei Jahren die Kurve gekriegt zu haben./bek/mis