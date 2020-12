ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Diageo von 2800 auf 3300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Unternehmen bleibe einer der bevorzugten Namen in der Getränke-Branche, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er erwarte zudem ab dem Geschäftsjahr 2021/2022 eine Rückkehr zum Wachstum./ssc/jha/