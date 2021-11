ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 3800 Pence belassen. Die Markterwartungen dürften sich nun eher am oberen Ende der Zielspannen orientieren, schrieb Analyst Nik Oliver am Dienstag in einer ersten Reaktion auf die mittelfristigen Ziele der Briten anlässlich des Kapitalmarkttages./ag/gl