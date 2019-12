ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3570 Pence belassen. Analyst Sanjeet Aujla passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Spirituosenkonzern an die jüngsten Währungsentwicklungen an. Anders als bei vielen Wettbewerbern sei die Geschäftslage der briten in den entwickelten Märkten gut und die Dynamik in den USA weiterhin solide. Dort sollte sich das Wachstum weiter beschleunigen und für Marktanteilsgewinne sorgen./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2019 / 05:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.