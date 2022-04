ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Diageo von 4500 auf 4700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Spirituosenhersteller sei für Wachstum auf dem US-Markt in den kommenden Jahren gut positioniert, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das absehbare starke Wachstum auf diesem etablierten Markt hebe Diageo von anderen großen Konsumgüterproduzenten ab./bek/ajx