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DocMorris Aktie

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10,46 EUR -0,39 EUR -3,59 %
STU
10,45 EUR -0,40 EUR -3,69 %
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Marktkap. 533,9 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
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Symbol ZRSEF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

DocMorris Hold

08:01 Uhr
DocMorris Hold
Aktie in diesem Artikel
DocMorris AG (ex Zur Rose)
10,46 EUR -0,39 EUR -3,59%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für DocMorris von 9,50 auf 11,00 Franken angehoben, die Aktien aber nach ihrem guten Lauf von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der Berichtssaison an und kürte neue Favoriten. Unter den Onlineapotheken setzt er nun auf Redcare. Bei DocMorris sei indes viel von den besseren Wachstums- und Margenaussichten bereits eingepreist./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DocMorris Hold

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
11,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
10,26 CHF		 Abst. Kursziel*:
7,21%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,53 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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