easyJet Aktie
Marktkap. 5,21 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet anlässlich des Bieterwettkampfes um den Billigflieger zunächst mit einem Kursziel von 360 Pence auf "Underweight" belassen. Das Kaufgebot des US-Finanzinvestors Apollo stelle gegenüber der Offerte des Rivalen Castlelake neben dem höheren Kaufpreis auch in weiteren Punkten eine Verbesserung dar, schrieb Harry Gowers am Freitag. Ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor bleibe jedoch bestehen: die Frage, wie Apollo das Unternehmen strukturieren werde, um die EU-Vorgaben hinsichtlich der Eigentums- und Kontrollverhältnisse zu erfüllen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 07:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 07:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Underweight
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
3,60 £
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
6,73 £
|Abst. Kursziel*:
-46,48%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
6,74 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-46,57%
|
Analyst Name:
Harry J Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,77 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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