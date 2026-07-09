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ISIN GB00B7KR2P84

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Symbol EJTTF

JP Morgan Chase & Co.

easyJet Underweight

11:26 Uhr
easyJet Underweight
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
7,88 EUR 0,93 EUR 13,32%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet anlässlich des Bieterwettkampfes um den Billigflieger zunächst mit einem Kursziel von 360 Pence auf "Underweight" belassen. Das Kaufgebot des US-Finanzinvestors Apollo stelle gegenüber der Offerte des Rivalen Castlelake neben dem höheren Kaufpreis auch in weiteren Punkten eine Verbesserung dar, schrieb Harry Gowers am Freitag. Ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor bleibe jedoch bestehen: die Frage, wie Apollo das Unternehmen strukturieren werde, um die EU-Vorgaben hinsichtlich der Eigentums- und Kontrollverhältnisse zu erfüllen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 07:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 07:51 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Underweight

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
3,60 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
6,73 £		 Abst. Kursziel*:
-46,48%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
6,74 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-46,57%
Analyst Name:
Harry J Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,77 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

11:26 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.07.26 easyJet Overweight Barclays Capital
07.07.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
06.07.26 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
06.07.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
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EQS Group The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc
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