EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 78,09 Mrd. EURKGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Verschiedene Faktoren hätten dazu geführt, dass die Umsätze europäischer Luxusgüter-Unternehmen in China auf das Niveau vor der Corona-Pandemie zurückgefallen seien, schrieb Luca Solca in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Angesichts der sich eintrübenden Einkommensaussichten seien die dortigen Verbraucher anspruchsvoller geworden. Schnäppchenjäger ziehe es verstärkt nach Japan und Südkorea, während preisbewusste Konsumenten aus der Mittelschicht verstärkt lokale, billigere Marken nachfragten./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 17:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 05:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: essilor
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
185,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
164,80 €
|Abst. Kursziel*:
12,26%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
165,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,65%
|
Analyst Name:
Luca Solca
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
232,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|12:31
|EssilorLuxottica Market-Perform
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|14.07.26
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|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|14.07.26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.07.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|02.07.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
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|UBS AG
|02.07.26
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|RBC Capital Markets
|30.06.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
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|26.07.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.23
|EssilorLuxottica Underperform
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|12:31
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|14.07.26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.06.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|24.06.26
|EssilorLuxottica Hold
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|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research