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EssilorLuxottica Aktie

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165,70 EUR -1,40 EUR -0,84 %
STU
154,16 CHF +0,94 CHF +0,61 %
BRX
finanzen.net zero
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Smartphone

Marktkap. 78,09 Mrd. EUR

KGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN wurde kopiert
NEU
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WKN 863195

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ISIN FR0000121667

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Symbol ESLOF

Bernstein Research

EssilorLuxottica Market-Perform

12:31 Uhr
EssilorLuxottica Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
165,70 EUR -1,40 EUR -0,84%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Verschiedene Faktoren hätten dazu geführt, dass die Umsätze europäischer Luxusgüter-Unternehmen in China auf das Niveau vor der Corona-Pandemie zurückgefallen seien, schrieb Luca Solca in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Angesichts der sich eintrübenden Einkommensaussichten seien die dortigen Verbraucher anspruchsvoller geworden. Schnäppchenjäger ziehe es verstärkt nach Japan und Südkorea, während preisbewusste Konsumenten aus der Mittelschicht verstärkt lokale, billigere Marken nachfragten./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 17:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 05:18 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: essilor

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
185,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
164,80 €		 Abst. Kursziel*:
12,26%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
165,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,65%
Analyst Name:
Luca Solca 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
232,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

12:31 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
14.07.26 EssilorLuxottica Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.07.26 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
02.07.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
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