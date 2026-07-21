EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 75,89 Mrd. EURKGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Halbjahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Das Umsatzwachstum liege trotz eines Übernahme-Impulses unter den Erwartungen, schrieb Luca Solca in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Gewinn des Brillen- und Luxusgüterkonzerns habe aber dank der Bruttomarge die Prognosen übertroffen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 16:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 16:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
185,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
168,60 €
|Abst. Kursziel*:
9,73%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
170,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,57%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
232,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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