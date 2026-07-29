DAX 25.629 +0,1%ESt50 6.358 +0,2%MSCI World 4.852 +0,6%Top 10 Crypto 8,3125 +0,1%Nas 25.374 +1,0%Bitcoin 54.541 -2,9%Euro 1,1538 +0,1%Öl 90,12 +1,2%Gold 4.048 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Apple 865985 NVIDIA 918422 SpaceX A42D4F adidas A1EWWW Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen im grünen Bereich -- DAX geht kaum verändert ins Wochenende -- Apple und Amazon: Umsatz und Gewinn über Erwartungen -- Ballard Power enttäuscht -- Gold, SpaceX, HENSOLDT im Fokus
Top News
CFD-Broker Vergleich: Die besten CFD-Broker im Test CFD-Broker Vergleich: Die besten CFD-Broker im Test
Juli 2026: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat Juli 2026: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EssilorLuxottica Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
165,05 EUR +1,25 EUR +0,76 %
STU
166,55 EUR +0,80 EUR +0,48 %
GVIE
finanzen.net zero
EssilorLuxottica jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 75,88 Mrd. EUR

KGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 863195

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121667

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ESLOF

Bernstein Research

EssilorLuxottica Market-Perform

21:16 Uhr
EssilorLuxottica Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
165,05 EUR 1,25 EUR 0,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 185 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Luca Solca berücksichtige in einer am Freitag vorliegenden Studie die vorgelegten Halbjahreszahlen in seinen Schätzungen - mit dem Effekt, dass er seine Gewinnprognose wegen des besser als erwarteten operativen Ergebnisses anhob./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 18:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 18:11 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
166,55 €		 Abst. Kursziel*:
20,08%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
165,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,18%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
243,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

21:16 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
29.07.26 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
29.07.26 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
28.07.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu EssilorLuxottica

finanzen.net Expertenprognosen EssilorLuxottica-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten EssilorLuxottica-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für EssilorLuxottica - 'Market-Perform'
dpa-afx Fielmann-Aktie schwächer: Konzernchef sieht Potenzial für 100 neue Filialen
dpa-afx EssilorLuxottica-Aktie dennoch mit Verlusten: Starkes Wachstum im ersten Halbjahr
dpa-afx ROUNDUP/Boom bei Smartbrillen: EssilorLuxottica wächst stark - Aktie gibt nach
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt EssilorLuxottica auf 'Buy' - Ziel 250 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor 3 Jahren verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust hätte ein EssilorLuxottica-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren verdient
Financial Times EssilorLuxottica heir seeks multibillion deal to buy out siblings
Business Times Europe shares subdued with Fed meeting in focus; EssilorLuxottica falls
RSS Feed
EssilorLuxottica zu myNews hinzufügen