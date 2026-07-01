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ISIN FR0000121667

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Symbol ESLOF

Goldman Sachs Group Inc.

EssilorLuxottica Neutral

09:21 Uhr
EssilorLuxottica Neutral
Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 230 auf 200 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Richard Felton kürzte seine Wachstumsschätzungen für den Optikkonzern. Das Geschäft mit KI-Brillen, das zuletzt für die anziehende Dynamik verantwortlich gewesen sei, stehe nun vor drei Problemen: deutlich höheren Vergleichshürden, intensiverem Wettbewerb und einer möglichen Veränderung des Geschäftsmodells durch eine günstige Smart-Brillenlinie mit Meta./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 05:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: essilor

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Neutral

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
164,75 €		 Abst. Kursziel*:
21,40%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
164,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,51%
Analyst Name:
Richard Felton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
232,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

09:21 EssilorLuxottica Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.07.26 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
02.07.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
30.06.26 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
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