ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat EssilorLuxottica nach dem Entscheid eines Schiedsgerichts im Rechtsstreit um die Übernahme von Grandvision auf "Neutral" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Aus der jüngsten Pressemitteilung sei nicht klar hervorgegangen, ob sich der Brillenhersteller aus dem Deal zurückziehen wolle oder weiter an dem Zukauf festhalte, aber mit anderem Preis, schrieb Analystin Susy Tibaldi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Langfristig hält sie die Logik hinter der Akquisition nach wie vor für vernünftig./ajx/tih